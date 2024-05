Nachschlag: Doktors Ritterschlag

ARD/WDR/Christof Arnol Telenovela auf deutsch: Helene schimpft über Günther

Was macht eine alte Dame nachmittags? Sie schaut TV. Und der sie besuchende Sohn guckt mit. Am Freitag war »Sturm der Liebe« angesagt, ein Stück in bislang 4.152 Folgen. Ort der Handlungen: ein Nobelhotel am Alpenrand, in dessen Räumen die Angestellte herumalbern und namensgebende Liebesstürme ihre Erfüllung finden. Neben dem Geplapper diverser Hauptakteure sticht die Liebestragödie zwischen dem Tierarzt Doktor Ritter und der VIP-Betreuerin Ana heraus. Sie hat dank ihres Jobs und ihrer Hingabe an eine begüterte Frau ein Millionenvermögen geerbt. Aber das will der Großneffe haben, der Böse, der zugleich als nutzloser Geschäftsführer des Hauses seine Runden dreht. Und er gewinnt. Ana liebt jetzt ihn, und der Doktor hat seinen Ritterschlag bekommen. Er ist raus. Nur weiß er nicht, dass seine Neue, eine Exfreundin, von seinem Nebenbuhler angeheuert wurde, um die Beziehung mit Ana zu zerstören. Am Ende entschuldigt er sich bei ihr dafür, dass er sie noch nicht ganz so sehr liebt wie Ana. Ein moderner Mann. (kf)