Gaza: Wiederaufbau könnte 80 Jahre dauern

Genf. Der Wiederaufbau der im Gazakrieg zerstörten Häuser könnte sich laut UNO bis ins nächste Jahrhundert hinziehen. Es werde etwa 80 Jahre dauern, um alle zerstörten Wohneinheiten wiederaufzubauen, heißt es in einem am Donnerstag vorgestellten Bericht des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP). Die UN-Behörde warnt zudem vor weiteren Folgen des Krieges. »Ein noch nie dagewesenes Ausmaß an menschlichen Verlusten, Zerstörung und der steile Anstieg der Armut werden eine ernste Entwicklungskrise auslösen, die die Zukunft kommender Generationen gefährdet«, sagt UNDP-Chef Achim Steiner in Genf. (Reuters/jW)