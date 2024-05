Schweiz lädt zur Ukraine-Konferenz

Bern. Die Schweiz hat am Donnerstag mehr als 160 Delegationen offiziell für Mitte Juni zu einer Konferenz zum Frieden in der Ukraine eingeladen. Ziel des Treffens am Vierwaldstättersee sei, ein gemeinsames Verständnis für einen möglichen Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu entwickeln. »Russland wurde zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeladen«, hieß es in der Mitteilung aus Bern, was im Moskauer Präsidialamt am selben Tag mit Unverständnis aufgenommen wurde: »Wie kann man von einer ernsthaften Konferenz mit ernsthaften Ergebnissen reden ohne eine Beteiligung Russlands?« (dpa/jW)