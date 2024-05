Höcke: Nur ein Fall wird verhandelt

Halle (Saale). Im Prozess gegen den AfD-Politiker Björn Höcke wird laut Landgericht Halle eine weitere Anklage voraussichtlich doch nicht Teil der laufenden Verhandlungen werden. Das Gericht geht davon aus, dass der zweite Fall nicht mehr zum Gegenstand des bereits begonnenen Verfahrens gemacht wird, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Die Staatsanwaltschaft wirft Höcke vor, in einer Rede in Merseburg im Mai 2021 wissentlich eine Parole der SA verwendet zu haben. (dpa/jW)