330.000 auf 1.-Mai-Veranstaltungen des DGB

Berlin. An den bundesweiten Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 1. Mai haben sich nach DGB-Angaben 330.000 Menschen beteiligt. Unter dem Motto »Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit« hatte der DGB 450 Veranstaltungen organisiert. Mit diesen Kernversprechen wollten die Gewerkschaften Antworten geben auf die »zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft«. Erreicht würden die Ziele am besten mit starken Tarifverträgen, erklärte der DGB am Mittwoch. In Berlin zählte der Gewerkschaftsbund 14.000 Teilnehmer bei der zentralen Demonstration. In Hannover, wo die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi sprach, beteiligten sich demnach 10.000 Menschen. (jW)