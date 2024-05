Iran optimistisch vor Besuch von IAEA-Chef

Teheran. Der Iran blickt mit Zuversicht auf eine für nächste Woche geplante Teheran-Reise des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. »Die Zusammenarbeit mit der IAEA ist auf einem guten Weg, um so mehr begrüßen wir den Besuch des IAEA-Chefs«, sagte Außenminister Hussein Amir Abdollahian laut dpa dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag. Der Besuch könnte zu einer Wiederaufnahme der Atomverhandlungen führen, so der Chefdiplomat. Der IAEA-Chef soll kommenden Montag anlässlich einer internationalen Atomkonferenz in Teheran eintreffen, eine Premiere für Iran. (dpa/jW)