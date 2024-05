USA fordern Bekenntnis gegen KI-Einsatz bei Atomwaffen

Washington. Die USA haben von China und Russland ein Bekenntnis dazu gefordert, dass sogenannte künstliche Intelligenz nicht über einen Einsatz von Atomwaffen entscheiden darf. Washington habe sich bereits »klar und deutlich« zu diesem Grundsatz bekannt, sagte der im US-Außenministerium für Rüstungskontrolle zuständige Vizeabteilungsleiter Paul Dean am Donnerstag in einem Onlinebriefing. Frankreich und Großbritannien hätten das auch getan. China und Russland sollten sich dem anschließen, so Dean. Aus Moskau und Beijing war bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme bekannt. (Reuters/jW)