Macron denkt über Truppen für Kiew nach

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Überlegungen zu einem möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine als Mittel der Abschreckung bezeichnet – und damit die Debatte über das Thema erneut angefacht. »Falls die Russen die Frontlinien durchbrechen und falls die Ukraine darum bittet, müssten wir uns zu Recht diese Frage stellen«, sagte Macron in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der britischen Zeitschrift The Economist. »Unsere Glaubhaftigkeit hängt auch von der Fähigkeit der Abschreckung ab, indem wir nicht offenlegen, was wir tun oder nicht tun«, sagte Macron. Er bekräftigte seine ursprüngliche Aussage, dass er »nichts ausschließen« wolle. »Ich schließe nichts aus, weil wir jemandem gegenüberstehen, der auch nichts ausschließt«, sagte er mit Blick auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin. (AFP/jW)