Nachschlag: Stiefzwilling

Mary Evans/IMAGO Sterne, Streifen, Frühdemenz: Emmerichs Actionblockbuster

Zwei Filme zum Verwechseln ähnlich zur selben Zeit im Kino, dann weiß man, was passiert ist. Irgendwer hatte einen Einfall, geht zu einem Studio, das den Pitch ablehnt. Fährt der Typ nach Hause, rufen die Umdentischsitzer einen andern an: Wir haben da eine phantastische Idee, und du bist der richtige Mann für die Umsetzung. Der Typ mit der Idee bekommt derweil woanders den Zuschlag, und neun Monate später werden zwei Filme geboren, die man gut verwechseln kann. Zwillinge von verschiedenen Vätern, Stiefzwillinge. Schon nett dann, wenn sie sich wenigstens in der Machart unterscheiden. Oder in der Botschaft. »Olympus Has Fallen« und »White House Down« packen dieselbe Prämisse: Das Weiße Haus wird von Terroristen erobert. Sowieso ein »Stirb langsam«-Plagiat das alles. Aber »Olympus« tut nicht, als sei er mehr. Rustikal, strunzdumm, kurzweilig. Mit einem Bösewicht aus Nordkorea. »Down« will politisch sein und kritisch, eine Message haben. Was bei diesem Genre gehörig auf den Sack gehen kann. (fb)