Unschuldslamm des Tages: Jens Stoltenberg

Yves Herman/REUTERS Auch NATO-Generalsekretäre haben eine Seele, die man verletzen kann

Wer sagt denn, dass ein deutscher Panzer nicht bis nach Moskau kommt. Gleich zwei stehen seit ein paar Tagen auf dem »Verneigungshügel«, der Poklonnaja Gora am westlichen Stadtrand von Moskau: ein »Leopard« des neuesten Modells 2A6 und ein Schützenpanzer »Marder«. Gemeinsam mit ungefähr 30 weiteren Metallkameraden aus anderen NATO-Arsenalen, alles erbeutet in der Ukraine. Am Montag wurde der illustren Kollektion auch noch ein »Abrams«-Panzer aus den USA hinzugefügt. Von diesem Modell hatte es in den letzten Tagen in der Ukraine geheißen, die noch einsatzfähigen Exemplare seien auf US-amerikanischen Wunsch von der Frontlinie zurückgezogen worden, zu groß die Gefahr, dass einer von ihnen als Beutestück in russische Hände fallen könnte. Zu spät, du rettest den Tank nicht mehr, möchte man mit Schiller sagen.

Insgesamt sollen an die tausend Stück militärischer Ausrüstungsgegenstände aus NATO-Ländern auf der Poklonnaja Gora zur Schau gestellt werden. Damit zum Siegestag am 9. Mai die Moskauer auf den Dingern herumklettern und Selfies vor den Westpanzern machen können. Und über diese propagandistische Absicht beklagte sich besonders bitter NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: Das seien »unzivilisierte Methoden« – sozusagen Zustände wie im alten Rom, wo so etwas auf Triumphzügen siegreicher Feldherren gängige Praxis war. Und überdies erwecke es den »falschen Eindruck«, so Stoltenberg, die NATO sei in der Ukraine Konfliktpartei.

Gewiss, dem Sekretär ist nichts zu schwer, und wenn das Offenkundige schon nicht mehr zu leugnen ist, kriegt er immer noch den Dreh hin, diese Enthüllung des Offenkundigen als unfaire Machenschaft zu entlarven. Denn Böses tun den Russen allenfalls die Ukrainer, und die haben das Recht dazu. »Wir« liefern ihnen dazu nur die Mittel.