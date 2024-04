Nachschlag: Kopflos ins Verderben

Hannes P. Albert/dpa Strack-Zimmermann fordert immer nur dasselbe: »Aufrüsten gegen Russland!« (Berlin, 27.4.2024)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann scheint das Risiko zu lieben. Das ist kein Einzelfall unter Spitzenvertretern ihrer Partei, der FDP. Am Sonntag abend war die begeisterte Motorradfahrerin in der Talkrunde um Caren Miosga zu Gast. So gefährlich ihr Hobby, so lebensmüde ist auch ihre Haltung gegenüber Russland. Als Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung einwarf, mit ihrem beständigen Ruf nach mehr und weitreichenderen Waffen für Kiew schüre Strack-Zimmermann Ängste, platzte es aus ihr heraus, und sie malte russische »Folterkeller für Kinder« und alltägliche Vergewaltigungen an die Wand, um die Forderung nach »Taurus«-Lieferungen an Kiew zu unterfüttern. Ziel soll gewissermaßen sein, Russlands Präsidenten Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bomben. Schützenhilfe erhielt sie von der »Friedens- und Konfliktforscherin« Nicole Deitelhoff. Vielleicht hätte dieser Titel einen Aufruf zur Besonnenheit erwarten lassen – und nicht Gelassenheit gegenüber Kriegstreiberei. Verkehrte Welt. (jt)