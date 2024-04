Mehr Heranwachsende in Grundsicherung

Berlin. Der prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen in der Grundsicherung bleibt auf einem historischen Höchststand, so das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) in einer Mitteilung vom Montag. Nach Berechnungen des DKHW beträgt der Anteil der unter 18jährigen in der Grundsicherung 33,9 Prozent. Vor fünf Jahren hatte dieser Wert noch bei 33,1 Prozent, vor zehn Jahren bei 30,3 Prozent gelegen. »Mehr als ein Drittel der Grundsicherungsbeziehenden sind Kinder und Jugendliche, obwohl deren Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland derzeit nur bei knapp 17 Prozent liegt«, betonte DKWH-Präsident Thomas Krüger. (jW)