Murnau: Getötete Ukrainer waren Soldaten

Murnau am Staffelsee/Kiew. Die beiden am Sonnabend im oberbayerischen Murnau getöteten Ukrainer sind nach Angaben aus Kiew Angehörige der ukrainischen Armee gewesen. Sie seien zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland gewesen, berichteten ukrainische Medien. Der festgenommene 57jährige tatverdächtige Russe soll die beiden Ukrainer getötet haben. Nach Polizeiangaben vom Montag gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass die Tat mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte dem BR am Sonntag gesagt, es gebe Hinweise darauf, »dass sehr viel Alkohol im Spiel war bei allen Beteiligten«. (dpa/jW)