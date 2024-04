Maschinenbauer pessimistisch für 2024

Frankfurt am Main. In einem trägen Wirtschaftsumfeld rechnet die überwiegende Mehrheit der deutschen Maschinenbauer 2024 mit schrumpfenden Geschäften. Fast zwei Drittel der Befragten blicken pessimistisch auf die Entwicklung der Gesamtbranche, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hervorgeht, die dpa am Sonntag vorlag. »Die Branche ist tief verunsichert. Nicht einmal in Zeiten der Coronapandemie war die Stimmung im Maschinenbau von soviel Pessimismus geprägt«, sagte PwC-Industrieexperte Bernd Jung. (dpa/jW)