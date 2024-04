»›Ein diskreter Eingriff‹. Über die Einmischung der Bundesrepublik Deutschland in die Nelkenrevolution«. Vortrag. Die portugiesische Revolution löste bei der Regierung der BRD Unbehagen aus. Sie hatte auf eine Weiterentwicklung des faschistischen Regimes gesetzt. Die deutsche Diplomatie bediente die Tasten des konterrevolutionären Strategierepertoires. In dem aktuellen Buch des Historikers und Zeitzeugen António Louçã erhält die deutsche Einmischung in Portugal endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Donnerstag, 2.5., 19 Uhr. Ort: Maigalerie, Torstr. 6, Berlin. Veranstalter: Verlag 8. Mai

»Freiheit für Julian Assange«. Kundgebung. Gibt es neue Hoffnung für den Journalisten, nicht an die USA ausgeliefert zu werden? Jetzt muss der Druck auf die britische Regierung und Justiz erhöht werden. Donnerstag, 2.5., 18 Uhr. Ort: Pariser Platz 2, Berlin. Veranstalter: Faktencheck Berlin

»Erich Schaffner singt und spricht: ›Der Krieg ist nichts als die Geschäfte …‹«. Lieder und Gesprochenes für und gegen den Krieg von Goethe über Karl Valentin, Bert Brecht bis Joseph Fischer. Sonnabend, 4.5., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Café Buch-Oase, Germaniastr. 14, Kassel

»Wirklich, wir leben in finsteren Zeiten«. Ein musikalisch-literarisches Programm zwischen gestern und heute mit Bettina Franke, Joachim Romeis und Bernd Köhler (beide ewo2). Ein Programm zum Wahljahr 2024. Sonnabend, 4.5., 19 Uhr. Ort: Zur Bettfedernfabrik 1, Hannover. Veranstalter: Rote Hilfe Hannover