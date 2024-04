1889, 3. Mai–6. Juni: Ausgehend von Streiks in Essen und Gelsenkirchen kommt es im Ruhrgebiet zu einer Streikwelle, die bald das gesamte Steinkohlerevier erfasst. Ziel des Streiks ist die Durchsetzung des Achtstundentags, eine 15prozentige Lohnerhöhung sowie eine allgemeine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Nachdem das Militär brutal gegen die Streikenden vorgegangen ist und die Unternehmer die Forderungen rundweg abgelehnt haben, weitet sich der Ausstand auch auf andere Reviere aus. Am 14. Mai werden einige Delegierte von Kaiser Wilhelm II. empfangen. Im sogenannten Berliner Protokoll finden einige der Forderungen der Streikenden Anerkennung, die Unternehmer lehnen die Einigung allerdings ab, so dass der Streik ohne konkrete Ergebnisse endet. Gleichwohl hat der bis dato größte deutsche Streik Folgen: Die Zahl der gewerkschaftlichen organisierten Mitglieder im Bergbau steigt in den folgenden Jahren rasant an.

1924, 4. Mai: Bei den Reichstagswahlen erreicht die KPD trotz eines vorangegangenen kurzzeitigen Verbots 12,6 Prozent der Wählerstimmen. Das ist ein Plus von 10,5 Punkten. Die SPD bleibt zwar mit 20,5 Prozent stärkste Partei, liegt aber nur knapp vor der radikalnationalistischen Deutschnationalen Volkspartei, die 1920 den Kapp-Putsch unterstützt hat. Diese kommt auf 19,5 Prozent. 6,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmen zudem für die Nationalsozialistische Freiheitspartei, einen kurzzeitigen Listenzusammenschluss von Deutschvölkischen und Nazis. Das katholische Zentrum bleibt mehr oder weniger stabil bei 13,4 Prozent der Stimmen.

1979, 3. Mai: Die von Margaret Thatcher angeführten britischen Konservativen gewinnen die Unterhauswahlen. Mit der Ernennung Thatchers zur Premierministerin beginnt am Folgetag eine reaktionäre Wende, die das Land nachhaltig prägt. Thatcher setzt alles daran, den Einfluss der Arbeiterbewegung und ihrer Organisationen zurückzudrängen, und verfolgt einen neoliberalen Privatisierungskurs.