Nachschlag: Geburtstag des Aufsaugers

Viacom International Inc/Nickelodeon/dpa Der bekannteste Schwamm der Welt feiert Geburtstag

Dieser Typ saugt alles auf, was er an Sympathien bekommen kann. Kein Wunder, ist ja auch ein Schwamm. Und der feiert in der kommenden Woche seinen 25. Geburtstag. Am 1. Mai 1999 ging »Spongebob Schwammkopf« das erste Mal auf Sendung. Und alle lieben sie ihn, nicht nur altersübergreifend Kinder wie Erwachsene: Kiffer beömmeln sich über absurde Gags und abgedrehtes Storytelling, Schwule und Lesben sehen den gelben Helden mit seinem besten Freund Patrick als Vorreiter der Homoehe und selbst religiös Dahinwandelnde können einiges hineininterpretieren – die Theorie, dass die Charaktere aus Bikini Bottom jeweils einer der sieben Todsünden zugeordnet werden können, hält sich hartnäckig. Inzwischen gibt es auf allen möglichen Kanälen 299 Folgen in 14 Staffeln, die neuesten werden bei oben genanntem Streamingdienst gezeigt. Und jetzt alle ganz laut die Antwort auf die Frage aller Fragen schreien: Wer wohnt in ’ner Ananas ganz tief im Meer? (mme)