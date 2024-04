USA: Weitere Milliarden für Chipindustrie

Washington, D. C. Die US-Regierung hat weitere Milliardensubventionen für die Chipindustrie angekündigt. Der US-Konzern Micron werde bis zu 6,1 Milliarden US-Dollar (knapp 5,7 Milliarden Euro) für neue Werke in den Bundesstaaten New York und Idaho erhalten, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag. Zusätzlich werde das Handelsministerium bis zu 7,5 Milliarden Dollar in Form von Krediten zur Verfügung stellen. Im Rahmen des »Chips and Science Act« hatten bereits die Hersteller Samsung und TSMC Subventionen in Höhe von jeweils rund 6,5 Milliarden US-Dollar erhalten. (AFP/jW)