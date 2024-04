Nachschlag: Strategische Ressource

P. Henry/imagebroker/imago Ein Sirupproduzent legt Abdeckungen auf die Zapfstellen an einem Zuckerahornstamm (Saint-Mathieu du Lac, 23.5.2008)

Zuckerahorn braucht die Kälte, damit die Bäume möglichst viel Zucker in flüssiger Form einlagern. Der vergangene Winter war jedoch zu mild und schmälerte die Ernte in Kanada deutlich. Hinzu kommt ein Anstieg der weltweiten Nachfrage. Für solche Fälle hat die dortige milliardenschwere Ahornsirupindustrie mit einem Weltmarktanteil von 75 Prozent – die BRD ist nach den USA wichtigstes Exportziel – ein System etabliert, das »für eine freie Marktwirtschaft ungewöhnlich« ist, wie Lydia Jakobi in ihrem Beitrag für Deutschlandfunk Kultur berichtet. Eine Produzentenvereinigung kontrolliert per Gesetz die Produktionskette. Solche »Marketing Boards« seien in Commonwealth-Staaten gerade im Agrarsektor weitverbreitet und bieten Produzenten Preis- sowie Planungssicherheit. In Quebec, der wichtigsten sirupproduzierenden Provinz Kanadas, befindet sich außerdem die nationale strategische Sirupreserve. Diese schrumpfte zuletzt jedoch auf den niedrigsten Stand seit 2008, wie die BBC am 25. März berichtete. (mb)