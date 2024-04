BRD finanziert UNRWA wieder

Berlin. Die Bundesregierung will ihre Zusammenarbeit mit dem UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) im Gazastreifen fortsetzen. Das teilten das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Mittwoch in Berlin mit. Hintergrund sei ein letzte Woche in New York vorgestellter Bericht der Vereinten Nationen. Israel hatte im Januar behauptet, Mitarbeiter der Organisation seien in die Angriffe vom 7. Oktober involviert gewesen. Daraufhin setzen einige der wichtigsten Geldgeber die Zahlungen aus. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die israelische Regierung keine Beweise für die Behauptungen präsentierte. Die Hilfsorganisation habe der israelischen Regierung zudem regelmäßig Mitarbeiterlisten vorgelegt. Seit 2011 habe Israel keine Bedenken mitgeteilt. (dpa/jW)