EU schränkt Zollfreiheit für Ukraine ein

Strasbourg. Das EU-Parlament hat am Dienstag in Strasbourg Obergrenzen für die zollfreie Einfuhr ukrainischer Agrarerzeugnisse beschlossen. Bei Geflügel, Eiern, Zucker, Mais, Honig und Hafer bleiben nur die durchschnittlichen Einfuhrmengen zwischen Mitte 2021 und Ende 2023 zollfrei. Auf alles, was darüber hinausgeht, werden wieder Zölle erhoben. Der Berechnungszeitraum wurde auf Drängen Frankreichs, Polens und anderer EU-Mitgliedstaaten um das halbe Jahr vor dem Ukraine-Krieg erweitert, in dem deutlich weniger Waren aus der Ukraine eingeführt worden waren. Aus Protest gegen die Billigimporte blockieren insbesondere polnische Bauern seit Monaten Grenzübergänge. (dpa/jW)