Tesla streicht in Grünheide 400 feste Stellen

Grünheide. Der US-Elektroautobauer Tesla will im Zuge seines weltweiten Personalabbaus in seinem deutschen Werk in Grünheide rund 400 feste Stellen streichen. Man plane ein »Freiwilligenprogramm«, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, erklärte die Pressestelle des Konzerns am Dienstag in einer Mitteilung. Gespräche mit dem Betriebsrat würden folgen. »Der derzeit schwächelnde Absatzmarkt bei E-Autos stellt auch Tesla vor Herausforderungen«, hieß es weiter. Nach der Ankündigung eines Kahlschlags durch Firmenchef Elon Musk in der vergangenen Woche habe die Grünheider »Gigafactory« bereits 300 Leiharbeiter abgemeldet. Insgesamt beschäftigt Tesla in der Brandenburger Fabrik mehr als 12.000 Menschen. Musk hatte in einem internen Rundschreiben angekündigt, wegen schwächerer Nachfrage weltweit mehr als jede zehnte von rund 140.000 Stellen zu streichen. (Reuters/jW)