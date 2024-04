Justizbeamte in Italien festgenommen

Rom. In Italien hat die Polizei 13 Justizvollzugsbeamte festgenommen, die Häftlinge in einem Jugendgefängnis in Mailand misshandelt haben sollen. Acht weitere Gefängniswärter wurden vom Dienst suspendiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Misshandlungen im Cesare-Beccaria-Jugendgefängnis am Stadtrand von Mailand sollen demnach seit 2022 verübt worden sein. Die Polizei untersucht demnach Fälle von Folter und Körperverletzung und einen Fall von versuchter sexualisierter Gewalt. Sie wirft den Beschuldigten zudem Machtmissbrauch vor. (AFP/jW)