SPD Berlin: Befragung in zweiter Runde

Berlin. Die Mitgliederbefragung der Berliner SPD zur künftigen Doppelspitze geht in eine zweite Runde. Im ersten Wahlgang kam keines der drei Bewerberduos auf eine absolute Mehrheit, wie die nicht erneut kandidierende Landesvorsitzende Franziska Giffey am Sonnabend nach der Auszählung mitteilte. Die beiden bestplazierten Teams gehen nun vom 2. bis 17. Mai in eine Stichwahl. Favorisiert sind Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Exstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini, die in der ersten Runde 48,2 Prozent der Stimmen erhielten. Landesvize Kian Niroomand und die frühere Kovorsitzende der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels, kamen auf 36,1 Prozent. Ausgeschieden ist dagegen der amtierende Kolandesvorsitzende und langjährige Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Er erhielt zusammen mit der Bezirkspolitikerin Luise Lehmann nur 15,65 Prozent. (dpa/jW)