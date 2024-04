»Zum 100. Geburtstag des Rechtswissenschaftlers Heinz Düx«. Vortrag von Martin Balzer. Düx war zeit seines Lebens Antifaschist. Bereits 1945 war er in die KPD eingetreten. Später gehörte er der SPD an. Ab 1960 war er entscheidend an der Vorbereitung des von Fritz Bauer initiierten Verfahrens gegen ehemalige SS-Angehörige des KZ Auschwitz beteiligt. Heute, 22.4., 19 Uhr. Ort: GEW-Sitzungssaal; Schwanallee 27, Marburg. Veranstalter: Marburger Linke, Piraten im Stadtparlament

»Realpolitiker der Revolution: Was Lenin geleistet hat und was nicht«. Vortrag und Diskussion mit jW-Korrespondent Reinhard Lauterbach. Dienstag, 23.4., 19 Uhr. Ort: Café Buch-Oase, Germaniastr. 14, Kassel. Veranstalter: RLS Hessen

»Indoktrination und Falschinformation in Wikipedia und Schule«. Markus Fiedler, Diplom-Biologe, Lehrer und bekannter Blogger (Geschichten aus Wikihausen), recherchiert zu Wikipedia und den politischen Manipulateuren dahinter. Anmeldung: info@berlin-im-dialog.net. Donnerstag, 25.4., 19 Uhr. Ort: Sprechsaal, Marienstr. 26, Berlin. Veranstalter: Berlin im Dialog

»Elbe-Tag Torgau 1945–2024«. Demonstration am 79. Jahrestag der Begegnung sowjetischer und US-amerikanischer Soldaten. Frieden geht nur mit Russland und China! NATO raus aus Deutschland – Deutschland raus aus der NATO! Schließung von US- und NATO-Stützpunkten. Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Sonnabend, 27.4., 11.30 Uhr. Ort: Brückenkopf an der Ostseite der Elbe, Veranstalter: Friedensorganisation Torgau