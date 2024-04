Industrie schlecht auf Cyberangriffe vorbereitet

Hannover. Die Industriebetriebe in Europa sind einer Studie zufolge nur unzureichend auf Hackerangriffe vorbereitet. Nur zwei Prozent der Unternehmen seien hier bestmöglich aufgestellt, bei 17 Prozent könne man immerhin von einem guten Schutz sprechen, heißt es in einer Studie des Netzwerkausrüsters Cisco, die anlässlich der an diesem Montag beginnenden Hannover-Messe veröffentlicht wurde. (dpa/jW)