BRD-Strompreise im Vergleich hoch

Heidelberg. Die Strompreise für Haushaltskunden in Deutschland sind im weltweiten Vergleich weiterhin hoch. Dies geht aus einer dpa am Wochenende vorliegenden Untersuchung des Vergleichs- und Vermittlungsportals Verivox hervor, das Strompreise in 147 Staaten verglichen hat. Ergebnis: Wird die unterschiedliche Kaufkraft in den Ländern berücksichtigt, liegt Deutschland im Vergleich der durchschnittlichen Strompreise für Neukunden im ersten Quartal 2024 auf Platz 21. Bei einer Studie Ende 2021 war Deutschland noch auf Platz 15 gelandet. (dpa/jW)