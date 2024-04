Tesla senkt nach den USA auch Preise in China

Beijing. Im Kampf gegen die schwächelnde Nachfrage hat der US-Elektroautobauer Tesla seine Preise gesenkt. In China sind Tesla-Modelle etwa 2.000 US-Dollar günstiger geworden, wie aus Angaben auf der offiziellen Internetseite des Autoherstellers am Sonntag hervorging. Bereits am Freitag wurden Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt. Am Sonnabend senkte Tesla zudem den Preis für seine Full-Self-Driving-Fahrerassistenzsoftware in den USA von 12.000 auf 8.000 Dollar. Derzeit schwächelt der globale Markt für Elektroautos. Tesla war mit einem deutlichen Absatzrückgang in das Jahr gestartet. Vor gut einer Woche kündigte der Konzern an, weltweit mehr als jeden zehnten Arbeitsplatz zu streichen. (Reuters/jW)