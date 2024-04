Synode: AfD-Amt unvereinbar mit Mitarbeit

Görlitz. Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz will Amtsträger der AfD von der Arbeit in Gemeindekirchenräten ausschließen. Die AfD gehöre »in unheiliger Allianz mit Rechtsextremen« zu denjenigen, die Demokratie und Rechtsstaat aktiv bekämpfen, heißt es in einem von der Landessynode in Görlitz gefassten Beschluss. Die AfD verfolge in ihrer Gesamtheit immer stärker menschenfeindliche Ziele. Die Mitgliedschaft oder tätige Unterstützung dieser Partei sei unvereinbar mit Ämtern und Aufgaben etwa als Älteste der Gemeinden oder im Verkündigungsdienst. Die Vorgabe soll bereits bei der Ältestenwahl 2025 gelten. (dpa/jW)