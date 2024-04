Merz: Israelische Angriffe legitim

Gmund. CDU-Chef Friedrich Merz hält israelische Angriffe auf iranisches Staatsgebiet für legitim. »Das Selbstverteidigungsrecht Israels endet nicht an seinen Staatsgrenzen«, sagte Merz am Freitag gegenüber dpa im bayerischen Gmund. Die »Eskalationsdominanz« liege »allein beim Mullah-Regime«. Dass die zuvor aus dem Iran auf Israel abgefeuerten Drohnen und Raketen eine Reaktion auf den israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien am 1. April waren, erwähnte Merz nicht. (dpa/jW)