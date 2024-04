Berlin: Abwahl von AfD-Stadtrat gescheitert

Berlin. Die von SPD, Linkspartei und Grünen geplante Abwahl des einzigen AfD-Stadtrates in einem Berliner Bezirk, Bernd Geschanowski, ist am Donnerstag abend in der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick überraschend gescheitert. Geschanowski ist Stadtrat für öffentliche Ordnung in dem Bezirk mit über 290.000 Einwohnern. Im Vorfeld hatte auch der Vorsitzende der CDU-Fraktion erklärt, dass seine Partei die Abwahl des AfD-Manns befürworte. Dennoch kam die dafür nötige Zweidrittelmehrheit nicht zustande. Obwohl die AfD-Fraktion nur acht Mitglieder hat, wurden 14 Stimmen für den Verbleib Geschanowskis im Bezirksamt abgegeben. (jW)