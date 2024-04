Haftbedingungen für Klette gelockert

Verden. Die Haftbedingungen für Daniela Klette, mutmaßlich ehemaliges Mitglied der Roten Armee Fraktion (RAF), im Frauengefängnis Vechta in Niedersachsen sind nach Angaben ihres Anwalts gelockert worden. Die 65jährige, die Ende Februar in Berlin festgenommen wurde, werde nicht mehr von anderen Gefangenen abgesondert, erklärte Rechtsanwalt Lukas Theune am Freitag. Weil sie nicht mehr als suizidgefährdet gelte, werde ihre Zelle nicht mehr per Video überwacht und sie dürfe nun einen Kugelschreiber haben. Ende März hatte Theune die Haftbedingungen seiner Mandantin kritisiert. (dpa/jW)