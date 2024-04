Irland blockiert EU-Steuerangleichung

Brüssel. Irland blockiert die von großen EU-Regierungen geforderte Angleichung der Körperschaftssteuern. »Die Harmonisierung des Körperschaftssteuerrechts in der EU sollte vom Tisch genommen werden«, sagte der irische Ministerpräsident Simon Harris beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel. »Man kann eine Kapitalmarktunion machen, aber man muss es richtig machen.« Und das heiße: ohne Harmonisierung des Körperschaftssteuerrechts. Im übrigen schade eine zentrale EU-Aufsicht den Finanzmärkten kleinerer EU-Länder. Damit stellte sich Harris klar gegen die etwa von Bundeskanzler Olaf Scholz geforderte Angleichung der Steuersätze. (Reuters/jW)