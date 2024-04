Schwere Vorwürfe gegen Boeing

Washington. Kurz vor einer Anhörung im US-Senat zur Sicherheit von Boeing-Maschinen hat ein Schlüsselzeuge eine vorübergehende Stillegung des »Dreamliners« 787 gefordert. Das Langstreckenpassagierflugzeug könnte auseinanderfallen und »zu Boden stürzen«, warnte der Boeing-Ingenieur Sam Salehpour, der sich als Informant an die US-Flugaufsicht gewendet hatte, am Dienstag (Ortszeit) im Sender NBC News. Salehpour sagte am Mittwoch in einer Sitzung eines Senatsuntersuchungsausschusses (nach jW-Redaktionsschluss) aus. Er beschuldigt den US-Konzern, seine wiederholten schwerwiegenden Warnungen zur Sicherheit und Qualitätskontrolle beim Zusammenbau der Modelle 777 und 787 ignoriert zu haben. (Reuters/jW)