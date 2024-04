Gaspreis auf höchstem Stand seit Jahresbeginn

Amsterdam. Der europäische Erdgaspreis hat wegen der Konflikte im Nahen Osten den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten erreicht. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat legte am Mittwoch an der Börse in Amsterdam auf 33,95 Euro je Megawattstunde zu. Das ist der höchste Preis seit Anfang Januar. Seit einer Woche geht es mit dem Gaspreis deutlich nach oben. In dieser Zeit hat sich Erdgas um mehr als 20 Prozent verteuert und damit den Preisrückgang in den ersten Monaten des Jahres wettgemacht. (dpa/jW)