OAS verurteilt Sturm auf Mexikos Botschaft in Quito

Dolores Ochoa/AP/dpa Polizeikräfte vor der mexikanischen Botschaft in Quito (5.4.2024)

Washington. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat die Erstürmung der mexikanischen Botschaft in Quito durch die ecuadorianische Polizei verurteilt. Alle Länder müssten das Prinzip der Unverletzlichkeit diplomatischer Vertretungen respektieren, hieß es in einer am Mittwoch verabschiedeten Resolution des Ständigen Rates der OAS. Gleichzeitig rief die OAS Mexiko und Ecuador dazu auf, den Dialog aufzunehmen und den Konflikt beizulegen. Mexiko hat die diplomatischen Beziehungen zu Ecuador abgebrochen und eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof angekündigt. (dpa/jW)