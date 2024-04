Nicaragua schließt Botschaft in Berlin

Alfredo Zuniga/AP/dpa Daniel Ortega, Präsident von Nicaragua

Managua. Nach der Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen hat der mittelamerikanische Staat seine Botschaft in Berlin geschlossen. Die Dienstgeschäfte würden künftig von Nicaraguas diplomatischer Vertretung in Österreich übernommen, bestätigte eine Mitarbeiterin der nicaraguanischen Botschaft in Wien am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Konsularaufgaben werden demnach künftig von Wien aus erledigt. Zuvor hatte die Regierung von Präsident Daniel Ortega am Dienstag im Amtsblatt die Akkreditierung der nicaraguanischen Botschafterin mit Sitz in Wien, Sabra Murillo, als Botschafterin für Deutschland angekündigt. Nicaragua beschuldigt die BRD vor dem höchsten UN-Gericht der Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen durch die Lieferung von Waffen an Israel. (dpa/jW)