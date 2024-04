Zypern: Asylanträge von Syrern nicht bearbeitet

Nikosia. Zypern hat angesichts zahlreicher Ankünfte aus Syrien die Bearbeitung von Asylanträgen von Menschen aus dem Land ausgesetzt. Das teilte der zyprische Präsident Nikos Christodoulidis am Sonnabend auf X mit. Wie lange dies dauern werde, blieb zunächst unklar. ­Syrern, die auf Zypern ankommen, werden, solange dies gilt, in den völlig überfüllten Registrierlagern der Insel bleiben müssen, hieß es aus Kreisen der Regierung in Nikosia am Sonntag. (dpa/jW)