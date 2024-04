Irakischer Ministerpräsident in Washington

Washington. An diesem Montag empfängt US-Präsident Joseph Biden den irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Al-Sudani zu Gesprächen im Weißen Haus. Es ist der erste offizielle Besuch Al-Sudanis, der 2022 an die Spitze seiner Regierung rückte. Er forderte in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt öffentlich den Abzug der verbliebenen rund 2.400 US-Soldaten aus seinem Land. Die im Irak und Syrien von den USA angeführte Militärkoalition gegen den Islamischen Staat (IS) sei nicht länger notwendig, die Terrororganisation besiegt, sagte Al-Sudani beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar. (dpa/jW)