Kambodschas Exporte legen zu

Phnom Penh. Kambodscha exportierte im ersten Quartal 2024 Bekleidung, Schuhe und Reiseartikel im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar auf internationale Märkte, ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber 2,4 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so ein Bericht des Handelsministeriums vom Freitag. Auf Bekleidung und Textilien entfielen von Januar bis März 2,2 Millionen Dollar, was einen Anstieg von 23 Prozent bedeutet, so der Bericht. Schuhe machten 346,3 Millionen Dollar aus, ein Anstieg von 6,9 Prozent, während Reiseartikel 427,9 Millionen Dollar einbrachten, ein Anstieg von 16,6 Prozent. (Xinhua/jW)