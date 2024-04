Nachschlag: Geographie im argen

Bridgeman Images/IMAGO Wurde bei der Annektierung Hawaiis 1893 von der Kolonialmacht USA abgesetzt: Die letzte Königin des Inselstaats, Lydia Liliuokalani (1917)

Man braucht keine PISA-Studien, um zu erkennen, dass mit der Bildung etwas schiefläuft. Es reichte, am Mittwoch das ZDF einzuschalten, um die »Große Terra-X-Show« zu verfolgen, die laut Sender einen »Wissenswettkampf« um »faszinierende Inselwelten« unter vier deutschen Stars versprach, deren Namen hier der Höflichkeit wegen einfach mal verschwiegen werden sollen. Die Verblüffung schien auch Moderator Johannes B. Kerner und dem Experten Harald Lesch ins Gesicht geschrieben, als die Kandidaten gleich zu Beginn nicht einmal Korsika oder Jamaika auf der Weltkarte lokalisieren konnten, obwohl die Eilande zwei von ihnen von Reisen her bekannt waren. Enttäuschend waren allerdings auch die zu den einzelnen Themen der Sendung gegebenen Erläuterungen. Hawaii war also ein unabhängiges Königreich, wurde dann Republik, schließlich wie durch Zauberhand ein US-Bundesstaat? Nein, die USA haben die Inselgruppe annektiert und kolonisiert. Doch was nützt Politik, wenn es schon an der Geographie hapert … (jt)