VW investiert weiter in China

Berlin. Volkswagen investiert weitere 2,5 Milliarden Euro in China. Mit dem Geld solle der Entwicklungsstandort in der Provinz Anhui ausgebaut werden, teilte der Wolfsburger Autobauer am Donnerstag mit. Zusätzlich sollten Produktionskapazitäten für den Bau zweier Fahrzeugmodelle geschaffen werden, die VW gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Xpeng entwickelt. Das erste der beiden Autos, ein Mittelklasse-SUV, solle ab 2026 vom Band rollen. VW war lange Marktführer in China, verlor diese Position allerdings 2023 an den Konkurrenten BYD. (Reuters/jW)