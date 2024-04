EZB stellt Zinssenkung in Aussicht

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss am Donnerstag in Frankfurt am Main, den Leitzins weiter bei 4,5 Prozent und den am Finanzmarkt richtungsweisenden Einlagensatz bei vier Prozent zu belassen. Allerdings stellte sie eine Zinssenkung für die nähere Zukunft in Aussicht. Der Schlüsselsatz liegt seit September 2023 auf Rekordhöhe. Die Inflation in der Euro-Zone ist im März auf 2,4 Prozent gesunken, nach 2,6 Prozent im Februar und 2,8 Prozent im Januar. (Reuters/jW)