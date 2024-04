Nachschlag: Zum Ende kommen

Bernd von Jutrczenka/dpa Schon jetzt sind deutsche Kampfflugzeuge hier stationiert: Ein »Eurofighter« der Luftwaffe beim Start auf dem Militärflughafen »Mihail Kogălniceanu« (5.12.2023)

Die rumänische Regierung will in der Nähe der Hafenstadt Constanța den flächenmäßig größten NATO-Stützpunkt in Europa errichten. Der milliardenschwere Ausbau der Luftwaffenbasis »Mihail Kogălniceanu« wird selbstverständlich auch beim Deutschlandfunk nicht hinterfragt – alles erforderlich für die Verteidigung der NATO-»Südostflanke«. Das vermittelt die Anmoderation eines Gesprächs mit dem Leiter der lokalen Residentur der Naumann-Stiftung, Raimar Wagner, in der Sendung »Europa heute«. Alle Parteien finden das gut, es gibt einen »politischen Konsens« für die NATO, versichert er. Die Rumänen zeigten sich in einer Umfrage sogar »ein bisschen kriegslustig«: 38 Prozent der rumänischen Männer würden sich im Kriegsfall demnach freiwillig melden. Doch Wagner warnt: Immerhin 36 Prozent sind in Sorge, dass Rumänien in den nächsten Jahren in einen militärischen Konflikt verwickelt werden könnte. Und noch größer sei die Sorge vor Teuerung und Armut. »Herr Wagner, wir müssen zum Ende kommen«, ruft der DLF-Mann dazwischen. (np)