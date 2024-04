Staatsschutzfall des Tages: Katrin Sass

IMAGO/Michael Wigglesworth Bitte aufklären: Katrin Sass bei der Aufzeichnung einer TV-Sendung (Hamburg, 26.5.2023)

Die kleine Siedlung Müggelhort am Müggelsee gehört zu den idyllischeren Ortslagen im Südosten Berlins. Ganz spurlos ist die Zeit des Jammers nach 1989 allerdings auch hier nicht vorübergegangen: 2021 erst brannte nach jahrelangem Leerstand das einstige HO-Restaurant Müggelhort ab. Der übliche »warme Abriss« auf einem der begehrten Wassergrundstücke, munkelten viele Anwohner.

Katrin Sass, die, wie eine aktuellere polizeiliche Ermittlung nahelegt, auch gerne in der Gegend unterwegs ist, wird dem legendären DDR-Lokal vermutlich nicht nachtrauern. Die Schauspielerin pflegt einen wilden Hass auf den ostdeutschen Staat, in dem ihre Karriere einst Fahrt aufnahm. Ihr Auftritt bei einer Veranstaltung in der jW-Ladengalerie 2012, als sie die Vorsängerin einer selbstverständlich gerne eingelassenen Abordnung der »Vereinigung der Opfer des Stalinismus« (VOS) gab, ist unvergessen.

Vielleicht wollte sich Sass einfach mal wieder in Ruhe diese Sternstunden in Erinnerung rufen, als sie, wie am Mittwoch Bild und B. Z. berichteten, am Osterwochenende am Müggelhort auf Menschen traf, die es sich dort an Wald und Wasser gemütlich gemacht hatten. Genaugenommen soll es ihr freilaufender Hund gewesen sein, der zuerst auf die vierköpfige Gruppe stieß und laut Polizeimeldung »Kratzer und Rötungen am Unterarm« bei einem 29jährigen verursachte. In einem anschließenden »Streitgespräch« soll sich die Hundehalterin, die auch mit der Leine um sich geschlagen haben soll, »fremdenfeindlich« geäußert haben. Einer Zeugin, die das filmte, soll sie gedroht haben, den Hund auf sie zu hetzen. Die B. Z. will erfahren haben, dass Worte wie »Wichser« und »Kanaken« gefallen sind. Nun ermittelt der Staatsschutz wegen »fremdenfeindlicher Beleidigung«. Der Anwalt von Sass erklärte am Mittwoch, seiner Mandantin sei »an einer schnellen Aufklärung gelegen«.

Was kann Sass entlasten? Möglicherweise hat sie einfach zu viel Zeit mit ihren VOS-Kumpels verbracht.