Nachschlag: Putins deutsche Maurer

Alexander Ermochenko/REUTERS Auf den Trümmern der ukrainischen Stadt Mariupol entstehen mit deutscher Aufbauhilfe russische Wohnhäuser.

Kapitalisten ist es egal, wo sie ihre Geschäfte machen, solange der Profit stimmt. Den investigativen Journalisten von Monitor ist es offenbar gelungen, ein deutsches Unternehmen zu finden, das sich auch durch die Sanktionen nicht davon abhalten lässt, Geschäfte in Russland zu machen. Die russische Regierung bezahlt den Knauf-Konzern dafür, dass er die zerbombte ukrainische Stadt Mariupol wieder aufbaut. Damit beteiligt sich die Firma an der Zementierung der »völkerrechtswidrigen Besatzung der Stadt«, so Moderator Georg Restle. Wenn der Bau von Häusern für die russische Okkupation genutzt werde, könnte das sogar eine Kriegshandlung sein, wissen die Sanktionsprofis der ARD. Ein wirkliches Kriegsverbrechen wäre es allerdings, wenn die Menschen in der Stadt weiterhin in Trümmern leben müssten. Jeder würde eine neue Plattenbauwohnung aus sanktionierten Baustoffen einem Erdloch vorziehen. Auch in den von Wohnungsmangel geplagten deutschen Großstädten wären diese Apartments schnell vergriffen. (bk)