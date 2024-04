Trinkwasser: Provinz in Vietnam erklärt Notlage

Hanoi. Wegen Dürre und Versalzung leiden in Vietnam Tausende Menschen unter einem »ernsthaften« Trinkwassermangel. Die Behörden des südostasiatischen Landes erklärten deshalb am Sonnabend eine Notlage bei der Trinkwasserversorgung in dem Bezirk Tan Phu Dong. In dem Gebiet in der Provinz Tien Giang, 60 Kilometer südlich der Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt, herrscht seit Wochen eine Hitzewelle. Zudem dringt zunehmend Meerwasser in das Grund- und Oberflächenwasser ein. (dpa/jW)