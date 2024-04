Campino des Tages: Farin Urlaub

https://www.youtube.com/watch?v=n9­kQLU3Q8A0&ab_­channel=bademeisterTV Jüngerer, etwas entfremdeter Avatar Farin Urlaub im Bundestag (aus dem mit KI produzierten Video zum Song)

Verteidigen, was ist, lautet die Devise von erfolgreichen Musikern. Auch Tote-Hosen-Sänger Campino hat mal den einen oder anderen richtigen Satz gesagt. Inzwischen aber sind ihm einige seiner früheren Auftritte peinlich. Etwa als er in einer Talksendung herumpöbelte. In meiner Erinnerung kotzte er sogar auf die Bühne. Sicherlich nicht ohne Grund. Aber davon will der erwachsen gewordene Punkrocker nichts mehr wissen. Inzwischen ist er Professor. Oder Kassierer-Sänger Wölfi Wendland? Der ist in der SPD.

Da sollte es nicht überraschen, wenn Ärzte-Sänger Farin Urlaub ein Lied über Demokratie schreibt. Das geht so: »Sie ist vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie – geboren in Griechenland / Millionen gibt sie Hoffnung, Diktatoren fürchten sie …« Die Botschaft: Demokratie ist keine Herrschaftsform, die den Kapitalisten noch dazu ganz besonders gut in den Kram passt. Sie ist ein Wert an sich, schalalala. »Sie ist das Beste, was wir haben – aber längst noch nicht perfekt …« uhuhuhu. Wenn du das nicht glaubst, liegt das nur daran, dass du nicht hart genug dein Wahlrecht in Anspruch nimmst: »immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem, das ist schön bequem / du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem, und feige außerdem …« Die Lektion: Kritik hat gefälligst konstruktiv zu sein, yeahyeahyeah.

Was lernen wir daraus? Die Ärzte waren noch nie eine linke Band. Wenn doch, wären sie nicht auf die Idee gekommen, Politikverdrossene mit einem Vortrag über Politikverdrossenheit zu überzeugen. Vor allem aber würden sie wissen, dass man Rechte nicht bekämpfen kann, in dem man blind verteidigt, was ist. Aber dass es um den Vormarsch der Rechten ohnehin nur vordergründig geht, macht das dazugehörige Video deutlich. Es geht um die Verteidigung der Demokratie nach westlichem Vorbild.

Das Interessanteste an dem Song ist noch sein Untertitel: »Our Bass Player Hates This Song«. Mitspielen muss Rod González dennoch.