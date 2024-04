Iran: Keine israelische Botschaft sicher

Teheran. Ein Berater des obersten iranischen Führers, Ajatollah Ali Khamenei, hat gewarnt, dass israelische Botschaften weltweit Ziele von Vergeltungsangriffen werden könnten. »Die Widerstandsfront ist bereit für alle möglichen Vergeltungsszenarien, und keine israelische Botschaft weltweit ist sicher davor«, sagte der ehemalige Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarden (IRCG), General Jajhja Rahim-Safawi, am Sonntag laut dem Sender Al-Alam. Zwei Generäle und fünf Offiziere der IRGC waren am Montag bei einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus getötet worden. (dpa/jW)