»Yuli«. Filmmatinee. Kuba, Anfang der 80er. Der ungestüme Junge Carlos, Yuli genannt, will am liebsten Fußballer werden, sein Vater erkennt jedoch sein Tanztalent. Tatsächlich wird Yuli erfolgreicher Tänzer. Sein Weg führt ihn nach London. Als er sich eine langwierige Verletzung zuzieht, kehrt er nach Kuba zurück – auf der Suche nach seinem Platz im Leben. Sonntag, 7.4., 10 Uhr. Ort: Lichtspieltheater Wundervoll, Barnstorfer Weg 4, Rostock. Veranstalter: Cuba Sí Rostock

»Gazakrieg stoppen – Menschenleben retten«. Kundgebung von Berliner Gewerkschaftsmitgliedern. »Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter schweigen nicht zum Krieg Israels gegen Gaza nach dem Massaker der Hamas, wir schweigen nicht zu dem unermesslichen Leiden und Sterben der Menschen dort, wir schweigen nicht zu der ausgebrochenen Hungersnot, weil nicht ausreichend Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelassen werden«. Mittwoch, 10.4., 16 Uhr. Ort: Platz des 18. März/Brandenburger Tor, Berlin. Veranstalter: Berliner Gewerkschafter

»Flächenbrand Nahost: Wie sich der Krieg gegen Gaza auf eine gesamte Region ausbreitet«. Vorträge mit Diskussion. Die israelische Luftwaffe begann im Januar, ihre Angriffe auf Gebiete im Libanon und Syrien auszuweiten. Drohungen einer Bodenoffensive im Libanon werden lauter. Steht dem Nahen Osten also ein großer Krieg bevor? Mit Wieland Hoban (Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost) und Manfred Ziegler (Autor von Unsere Zeit). Mittwoch, 10.4., 19 Uhr. Ort: Schön28, Schönstraße 28, Frankfurt am Main. Veranstalter: DKP Frankfurt